Внук Татьяны Васильевой отдал 360 тыс. рублей мошенникам

«Это началось еще в прошлую пятницу, когда мы с Филиппом были на гастролях. Гриша заказал воду домой, и тут ему звонок. Попросили назвать последние четыре цифры из смс, он продиктовал. Думал, что это доставка воды. Дальше приходит сообщение, что “Госуслуги” взломаны, если это были не вы, перезвоните по такому-то номеру. Он естественно перезванивает. Ему говорят, что со счетов родителей списаны деньги, они переведены на Украину, и теперь им грозит тюрьма. Дальше с ним связались по видео, общались люди в форме, показывали ксиву ФСБ. Убедили ничего не говорить родителям. И каждый день в течение недели созванивались с ним», — поделилась артистка.