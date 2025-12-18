Ричмонд
Внук Татьяны Васильевой отдал 360 тыс. рублей мошенникам

Внук звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяны Васильевой отдал 360 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщила мачеха мальчика в Telegram-канале. Актриса Мария Васильева рассказала, что подростка шантажировали «сотрудники ФСБ» и в течение недели созванивались с ним. Они запугали Григория тем, что родителям из-за его оплошности грозит уголовная ответственность.

«Это началось еще в прошлую пятницу, когда мы с Филиппом были на гастролях. Гриша заказал воду домой, и тут ему звонок. Попросили назвать последние четыре цифры из смс, он продиктовал. Думал, что это доставка воды. Дальше приходит сообщение, что “Госуслуги” взломаны, если это были не вы, перезвоните по такому-то номеру. Он естественно перезванивает. Ему говорят, что со счетов родителей списаны деньги, они переведены на Украину, и теперь им грозит тюрьма. Дальше с ним связались по видео, общались люди в форме, показывали ксиву ФСБ. Убедили ничего не говорить родителям. И каждый день в течение недели созванивались с ним», — поделилась артистка.

Мошенники договорились с подростком, что он соберет все наличные деньги и передаст их курьеру. К дому, где живут Васильевы, в назначенное время подошла молодая девушка, которая назвала кодовое слово, и мальчик передал ей через забор 360 тысяч рублей. После этого Григорию перестали отвечать в мессенджерах, и тогда он осознал свою ошибку.

Актеры обратились в полицию. Васильева отметила, что они хотели установить личность девушки, которая забирала деньги, но та профессионально скрыла свое лицо от камер, установленных на улице. Поэтому подростка вызвали в отдел, чтобы составить фоторобот мошенницы. По словам мальчика, это была очень молодая девушка азиатской внешности.

Знаменитость призналась, что пасынок тяжело переживает из-за случившегося. У Григория была истерика. По словам актрисы, мальчик отдал все их сбережения, отложенные на ремонт и новогодние праздники. Васильева призналась, что они сами в растерянности, но стараются друг друга поддерживать.

Мальчик родился в браке Васильева с актрисой Анастасией Бегуновой. Несколько лет он жил с матерью в Германии, а в 2022 году прилетел в Россию и остался здесь с семьей отца.