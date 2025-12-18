Звезда «Теста на беременность» прилетел в Армению на встречу с сыном

Пронин растит первенца от продюсера Кристины Арустамовой, с которой познакомился во время модного показа. Актер рассказывал в интервью, что был сражен красотой армянки, засмотрелся на нее и упал с гироскутера к ее ногам. Звезда «Теста на беременность» решил с пользой использовать неловкий момент и пригласил девушку в театр на спектакль со своим участием — так начал развиваться их роман. 31 декабря 2019 года у пары родился сын, а в декабре 2024 года артист публично заявил, что жена ушла от него. По словам артиста, экс-супруга живет с ребенком в Ереване, но не препятствует его встречам с Гарри.