Когда Джоли подала на развод, никто и не ждал, что все быстро кончится. Но предположить, что процесс займет почти десятилетие, могли единицы. Дуэт, который многие считали эталоном, превратился в пример одного из самых длительных и скандальных разводов в истории шоу-бизнеса. Споры об опеке, обвинения в насилии, иски из-за французского замка — все это формировало заголовки СМИ на протяжении без малого восьми лет.
Начало конца
В сентябре 2016-го звездная семья совершала перелет из Франции в Лос-Анджелес. На борту частного самолета произошел конфликт между Питтом и старшим сыном Мэддоксом. По различным данным, актер был в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к стычке. Джоли попыталась вмешаться, но в итоге, вероятно, пострадала сама.
Несмотря на все извинения супруга, всего через три дня она подала заявление на развод. Поскольку все произошло в воздухе, за дело взялся не только Департамент по делам семьи и детей, но и ФБР. В конечном счете обвинения в жестоком обращении не подтвердились, и к ноябрю Питта полностью оправдали. Тем не менее ситуация нанесла серьезный удар по его репутации и до сих пор влияет на отношения с детьми.
Битва за детей
Джоли потребовала полной опеки сразу над всеми шестью детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен. Отец в свою очередь настаивал на совместном опекунстве. Слушания по этому спору тянулись годами, но гораздо хуже, что дети невольно оказались в центре публичного конфликта.
В мае 2021 года судья Джон Одеркирк вынес предварительное решение в пользу Питта. Правда, всего через несколько месяцев апелляционный суд его отменил. В результате проверки выяснилось, что Одеркирк не раскрыл деловые связи с адвокатами актера. Это стало веским основанием, чтобы отвести его от дела.
Вокруг заседаний тоже хватало событий, за которые цеплялась пресса. В 2024-м различные источники сообщали, что Анжелина якобы препятствовала встречам детей с родителем. Его представители также утверждали, что актриса настраивала детей против отца. Звезда «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц» это отрицала, заявляя, что просто защищает их благополучие.
Война за виноградник
Ко всему прочему пара не могла поделить французский замок Château Miraval, где они не только венчались в 2014-м, но и производили собственное вино. За шесть лет до свадьбы они купили поместье и получили в нем равные доли. В ходе разрыва встал вопрос: кто станет полноценным хозяином собственности стоимостью в десятки миллионов?
В 2021-м Брэд попытался выкупить часть супруги более чем за 50 миллионов, но сделка неожиданно сорвалась. Оказалось, что ранее она уже продала свою половину российскому бизнесмену Юрию Шефлеру за 67 миллионов. Обладатель главной награды киноакадемии отказался принимать это и пошел в суд с заявлением, что она не имела права продавать акции без его согласия.
Джоли всячески отрицала наличие такого рода договоренностей. Мало того, по ее словам, ее заставляли подписать NDA, которая запрещала бы говорить о насилии в семье. Якобы из-за этого она и предпочла другого покупателя.
Новые обвинения в насилии
В апреле 2024-го адвокаты Анджелины подали новое заявление в суд. В нем сообщается, что физическое насилие началось еще задолго до случая в самолете. Более того, во время того полета актер якобы душил одного ребенка и ударил другого по лицу.
Сторона защиты категорически отвергла эти обвинения. Адвокат Энн Кайли заявила, что Брэд признал свою вину во всем, за что действительно отвечает, но не собирается брать на себя то, чего не делал. Тот период источники, знакомые с ситуацией, характеризовали как трагедию для всей четы.
В ноябре того же года суд обязал предоставить документы — электронные письма и сообщения Питта за период с сентября 2016-го. Адвокаты Джоли считают, что эти материалы докажут попытки скрыть правду.
Влияние на отношения
Развод подорвал связь Питта с детьми. Старший сын Мэддокс полностью прекратил все контакты с отцом. Пакс, Захара и Шайло также сильно дистанцировались. Последняя на свое совершеннолетие подала прошение об официальном исключении фамилии артиста из своего имени.
Близнецы Нокс и Вивьен продолжают видеться с ним, но встречи происходят реже, чем хотелось бы Брэду. В интервью он признавался, что во всем этом наиболее болезненным для него стало отчуждение младшего поколения.
Финальная точка
30 декабря 2024 года стало известно, что некогда главная кинопара XXI века подписала соглашение о разводе. При этом детали урегулирования не разглашаются. Адвокат Джоли Джеймс Саймон комментировал: «Откровенно говоря, Анджелина измотана, но она вздохнула с облегчением, что эта часть позади».
Однако это конец лишь одной части истории. Спор вокруг Château Miraval продолжается, так что по всей видимости бывшие супруги еще не раз встретятся в зале суда.