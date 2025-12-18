Несмотря на все извинения супруга, всего через три дня она подала заявление на развод. Поскольку все произошло в воздухе, за дело взялся не только Департамент по делам семьи и детей, но и ФБР. В конечном счете обвинения в жестоком обращении не подтвердились, и к ноябрю Питта полностью оправдали. Тем не менее ситуация нанесла серьезный удар по его репутации и до сих пор влияет на отношения с детьми.