«Я был одинок десять лет и не мог понять, как мне вообще удастся с кем-то построить отношения. Так появился фильм “Когда Гарри встретил Салли”. Я ни с кем не встречался, так что они должны были увидеться после стольких лет, поговорить, а потом разойтись. Я познакомился с ней, когда мы снимали фильм, и изменил концовку. Изначально Гарри и Салли не должны были быть вместе. Но потом я встретил Мишель и подумал: ладно, я понимаю, как это работает», — говорил режиссер в интервью The Guardian.