Мег Райан отреагировала на новости о трагичной смерти режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. Тела супругов были найдены в их доме. В убийстве пары обвиняют их 32-летнего сына Ника.
Райан показала в личном блоге архивное фото, которое было сделано на съемках фильма «Когда Гарри встретил Салли». Актриса и режиссер были запечатлены во время совместного танца. Райан отметила, что ей будет не хватать Райнера.
«Спасибо вам, Роб и Мишель, за то, что вы верили в настоящую любовь, в сказки и в смех. Спасибо вам за вашу веру в лучшее в людях и за вашу глубокую любовь к нашей стране», — высказалась актриса.
Голливудская звезда отметила: она хочет верить, что история пары не закончится этой трагедией, что произойдет что-то хорошее, на что многие обратят внимание, что поможет людям стать более осознанными.
«Я не знаю, но предполагаю, что они хотели бы, чтобы это было что-то обнадеживающее и гуманное, что-то, что поможет нам лучше понять друг друга и обрести покой», — заключила Райан.
Ее партнер по фильму «Когда Гарри встретил Салли» Билли Кристал тоже почтил память режиссера картины.
«Роб Райнер был не только великим комедийным актером, но и мастером рассказывать истории. Нет другого режиссера, который мог бы сравниться с ним по широте таланта», — говорил актер в своем заявлении.
Напомним, Роб и Мишель Райнеры были найдены зарезанными в своем доме в Брентвуде 14 декабря 2025 года. Супруги познакомились в 1989 году на съемках фильма «Когда Гарри встретил Салли». Роб был режиссером проекта, а Мишель работала на съемочной площадке в качестве фотографа.
В 2018 году Райнер признался, что решил изменить финал картины после того, как влюбился в свою жену.
«Я был одинок десять лет и не мог понять, как мне вообще удастся с кем-то построить отношения. Так появился фильм “Когда Гарри встретил Салли”. Я ни с кем не встречался, так что они должны были увидеться после стольких лет, поговорить, а потом разойтись. Я познакомился с ней, когда мы снимали фильм, и изменил концовку. Изначально Гарри и Салли не должны были быть вместе. Но потом я встретил Мишель и подумал: ладно, я понимаю, как это работает», — говорил режиссер в интервью The Guardian.
