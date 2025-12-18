Ричмонд
Звезда «Когда Гарри встретил Салли» высказалась о смерти режиссера Роба Райнера

Мег Райан почти память жестоко убитых Роба и Мишель Райнеров
Роб Райнер, Мег Райан и Билли Кристал
Роб Райнер, Мег Райан и Билли КристалИсточник: Rex / Fotodom.ru

Мег Райан отреагировала на новости о трагичной смерти режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. Тела супругов были найдены в их доме. В убийстве пары обвиняют их 32-летнего сына Ника.

Райан показала в личном блоге архивное фото, которое было сделано на съемках фильма «Когда Гарри встретил Салли». Актриса и режиссер были запечатлены во время совместного танца. Райан отметила, что ей будет не хватать Райнера.

Мег Райан и Роб Райнер, фото: соцсети
Мег Райан и Роб Райнер, фото: соцсети

«Спасибо вам, Роб и Мишель, за то, что вы верили в настоящую любовь, в сказки и в смех. Спасибо вам за вашу веру в лучшее в людях и за вашу глубокую любовь к нашей стране», — высказалась актриса.

Голливудская звезда отметила: она хочет верить, что история пары не закончится этой трагедией, что произойдет что-то хорошее, на что многие обратят внимание, что поможет людям стать более осознанными.

«Я не знаю, но предполагаю, что они хотели бы, чтобы это было что-то обнадеживающее и гуманное, что-то, что поможет нам лучше понять друг друга и обрести покой», — заключила Райан.

«Когда Гарри встретил Салли»
«Когда Гарри встретил Салли»

Ее партнер по фильму «Когда Гарри встретил Салли» Билли Кристал тоже почтил память режиссера картины.

«Роб Райнер был не только великим комедийным актером, но и мастером рассказывать истории. Нет другого режиссера, который мог бы сравниться с ним по широте таланта», — говорил актер в своем заявлении.

Напомним, Роб и Мишель Райнеры были найдены зарезанными в своем доме в Брентвуде 14 декабря 2025 года. Супруги познакомились в 1989 году на съемках фильма «Когда Гарри встретил Салли». Роб был режиссером проекта, а Мишель работала на съемочной площадке в качестве фотографа.

В 2018 году Райнер признался, что решил изменить финал картины после того, как влюбился в свою жену.

«Я был одинок десять лет и не мог понять, как мне вообще удастся с кем-то построить отношения. Так появился фильм “Когда Гарри встретил Салли”. Я ни с кем не встречался, так что они должны были увидеться после стольких лет, поговорить, а потом разойтись. Я познакомился с ней, когда мы снимали фильм, и изменил концовку. Изначально Гарри и Салли не должны были быть вместе. Но потом я встретил Мишель и подумал: ладно, я понимаю, как это работает», — говорил режиссер в интервью The Guardian.

Ранее стала известна причина смерти культового режиссера Роба Райнера. 