Дочь Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна снялась в купальнике на отдыхе
Анна Заворотнюк / фото: соцсети

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

29-летняя блогерша предстала на размещенных кадрах, сидя в шезлонге на пляже. Она позировала в голубом слитном купальнике и полупрозрачной белой рубашке.

Кроме того, наследница артистки надела солнцезащитные очки и распустила волосы, а также нанесла на губы розовую помаду и продемонстрировала маникюр с темно-красным лаком.

Ранее Анна Заворотнюк показала сестру в день ее 7-летия.