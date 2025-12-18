Пенсионер из Костромы перевел «Дженнифер Энистон» 245 тыс. рублей на лечение

Пенсионер из Костромы перевел 245 тысяч рублей на лечение мошеннице, которая выдавала себя за голливудскую звезду Дженнифер Энистон. Об этом сообщило УМВД России по Костромской области.
«Костромич через интернет начал переписываться с пользовательницей соцсети под никнеймом “Дженнифер Энистон”. В переписке подруга рассказывала, что родом из Калифорнии и делилась самым сокровенным», — следует из заявления ведомства.
Так, в начале декабря аферистка в переписке передала реквизиты своей банковской карты и попросила помочь ей финансово с лечением. Пожилой мужчина поверил в ее историю и без раздумий перевел сразу 150 тысяч рублей.
После этого «Энистон» пообещала прилететь в Кострому, чтобы лично поблагодарить своего спасителя. Однако средств на билеты у нее якобы тоже не было. Пенсионер на это перечислил еще 95 тысяч.
«Спустя неделю от собеседницы поступила еще одна просьба, но перевод на 50 тысяч рублей не прошел. Банковская система увидела подозрительную активность», — заявили в полиции.