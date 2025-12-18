80-летний Евгений Стеблов сделал пронзительное признание о внуках от сына-монаха

Евгений Юрьевич не скрывает, что очень сожалеет о том, что ему так и не удалось стать дедушкой, но обиды на сына он не таит. О том, что сын ушел в монастырь, актер узнал от его однокурсника. Именно он рассказал Стеблову о письме, которое наследник оставил ему. Оказалось, что Сергей уже давно понял, что должен служить Богу, но не решался стать монахом, пока мама была жива, волнуясь, что она не переживет такое его решение.