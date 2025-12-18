80-летний Евгений Стеблов сделал пронзительное признание о внуках от сына-монаха

Народный артист РФ Евгений Стеблов никогда не скрывал, что ему было тяжело смириться с выбором единственного сына. Сергей Стеблов планировал пойти по стопам отца. Он успел даже окончить театральное училище, дебютировать в кинематографе и попробовать свои силы в режиссуре. Однако совершенно неожиданно ушел в монастырь.
Евгений Стеблов сделал пронзительное признание о внуках. По словам актера, он очень просил сына сначала подарить ему внуков, а потом уже посвящать себя богослужению. Но Сергей решил поступить по-своему и просто уехал в православный монастырь.
«Я хотел бы, чтобы ты подарил мне внуков, продолжив наш род. А потом, если тебе хочется в монастырь, поезжай. Но он поступил по-своему…», — цитирует Стеблова NEWS.ru.
Евгений Юрьевич не скрывает, что очень сожалеет о том, что ему так и не удалось стать дедушкой, но обиды на сына он не таит. О том, что сын ушел в монастырь, актер узнал от его однокурсника. Именно он рассказал Стеблову о письме, которое наследник оставил ему. Оказалось, что Сергей уже давно понял, что должен служить Богу, но не решался стать монахом, пока мама была жива, волнуясь, что она не переживет такое его решение.
Сейчас мужчина уже полностью смирился с решением сына. Он рассказывал, что Сергей теперь стал отцом Фотием, о котором ему говорят только хорошие слова. Лишь отсутствие внуков иногда тревожит артиста: «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки. Но, увы».
Ранее Владимир Путин отметил самобытный талант Евгения Стеблова.