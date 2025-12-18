Екатерина Климова сыграла строгую начальницу в комедийном сериале «Жека Рассел», премьера которого состоится 1 января 2026 года. Героиня 47-летней актрисы обладает особыми магическими способностями, благодаря которым превращает своего подчиненного Женю (Эльдар Калимулин) в пса породы джек-рассел.
Климова рассказала о том, как проходили съемки проекта. Она отметила, что ради роли ведьмы ей даже пришлось учить текст на латыни.
«Мне нечасто попадается такой материал — комедия с мистическим уклоном. Очень интересная героиня. Было необычно, что пришлось учить текст на латыни. Со стороны кто-нибудь мог подумать, что я действительно ведьма и произношу заклинания, могу быть опасной для окружающих», — цитирует звезду «СтарХит».
Для многосерийного фильма актриса примерила новый образ с уклоном в готический стиль. Ее героиня носит строгие костюмы, делает яркий макияж с черными стрелками и винным оттенком помады. Кроме того, Климовой пришлось сменить цвет волос.
«Волосы каждый раз покрывают черным баллончиком. Они, конечно, создают проблему, потому что ты не можешь, приходя домой, упасть и лечь спать. Тебе надо помыть голову, иначе все будет черное», — призналась актриса.
Климову в таком образе, еще и произносящей фразы на латыни, некоторые коллеги действительно побаивались.
«Собранные волосы, черные губы… Я думал: “Это она или ее персонаж? Наверное, ее не надо тревожить. Оставлю ее в покое”. Впоследствии оказалось, что это просто очень крутая девушка, с которой можно нормально пообщаться, которая тебя понимает. Человек, с которым интересно работать», — признался актер Никита Плахотнюк.
Климова также отметила, что женщины будут сопереживать ее героине, ведь каждая из представительниц прекрасного пола рано или поздно «готова многое отдать для того, чтобы вернуть свою молодость».