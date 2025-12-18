Съемки фильма проходили с августа 2024 года по август 2025 года и были разделены на три этапа. Натурные сцены снимали летом 2024 года в Геленджике, а павильонные — осенью того же года в интерьерах дворца в подмосковном Долгопрудном. Финальный блок съемок состоялся летом 2025 года в Троицком округе, где для фильма был построен сказочный город площадью шесть тысяч квадратных метров.