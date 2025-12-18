В статье расскажем все, что известно о новой экранизации знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина — «Сказка о царе Салтане». Вы узнаете, когда состоится премьера фильма (спойлер: уже в начале 2026 года), где проходили съемки, а также какие актеры сыграли главные роли. Кроме того, мы разберем сюжет будущей картины и расскажем, какие события из любимой всеми сказки будут перенесены на экран.
Известно ли, когда выйдет фильм «Сказка о царе Салтане»
Фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна — фэнтези по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Премьера в российском прокате назначена на 12 февраля 2026 года. Изначально выход планировался на 19 февраля, но дату перенесли на неделю раньше.
Кто снимается в фильме «Сказка о царе Салтане» (2026)
Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный (царь Салтан), Алексей Онежен (князь Гвидон), Елизавета Моряк (царица) и Алиса Кот (Царевна-Лебедь). Кроме того, в составе актёров заявлены Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров и другие известные исполнители.
В чем суть фильма «Сказка о царе Салтане»
В центре сюжета — простая девушка Аннушка, которая завоевывает сердце царя Салтана своей красотой и скромностью. Жизнь влюбленных полна любви и радости, и вскоре у них рождается сын. Однако вместе с Аннушкой в дворец переезжают ее сестры и мачеха. Они завидуют девушке и не ценят счастья, которое имеют. Воспользовавшись отъездом царя, они плетут коварный план, выставляя Аннушку и наследника в дурном свете.
Получив поддельное письмо, Салтан приходит в ярость, но хочет лично разобраться в происходящем по возвращении. Тем временем интриги сестер и мачехи продолжаются: Аннушку и ее ребенка заключают в бочку и отправляют в океан, где их может спасти только чудо.
Где снимали фильм «Сказка о царе Салтане» (2026)
Съемки фильма проходили с августа 2024 года по август 2025 года и были разделены на три этапа. Натурные сцены снимали летом 2024 года в Геленджике, а павильонные — осенью того же года в интерьерах дворца в подмосковном Долгопрудном. Финальный блок съемок состоялся летом 2025 года в Троицком округе, где для фильма был построен сказочный город площадью шесть тысяч квадратных метров.
Для создания атмосферы пушкинской сказки художники подготовили масштабные декорации и более 500 уникальных костюмов для персонажей.