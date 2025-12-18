Ричмонд
Что известно о фильме «Сказка о царе Салтане»: дата выхода, кто сыграет главные роли

«Сказка о царе Салтане» — новое прочтение известного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Уже известно, что премьера состоится в 2026 году, а когда именно — об этом расскажем в статье
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Сказка о царе Салтане
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

В статье расскажем все, что известно о новой экранизации знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина — «Сказка о царе Салтане». Вы узнаете, когда состоится премьера фильма (спойлер: уже в начале 2026 года), где проходили съемки, а также какие актеры сыграли главные роли. Кроме того, мы разберем сюжет будущей картины и расскажем, какие события из любимой всеми сказки будут перенесены на экран.

Известно ли, когда выйдет фильм «Сказка о царе Салтане»

Фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна — фэнтези по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Премьера в российском прокате назначена на 12 февраля 2026 года. Изначально выход планировался на 19 февраля, но дату перенесли на неделю раньше.

Кто снимается в фильме «Сказка о царе Салтане» (2026)

Елизавета Моряк и Павел Прилучный в фильме Сказка о царе Салтане
Елизавета Моряк и Павел Прилучный в фильме «Сказка о царе Салтане»

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный (царь Салтан), Алексей Онежен (князь Гвидон), Елизавета Моряк (царица) и Алиса Кот (Царевна-Лебедь). Кроме того, в составе актёров заявлены Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров и другие известные исполнители.

В чем суть фильма «Сказка о царе Салтане»

В центре сюжета — простая девушка Аннушка, которая завоевывает сердце царя Салтана своей красотой и скромностью. Жизнь влюбленных полна любви и радости, и вскоре у них рождается сын. Однако вместе с Аннушкой в дворец переезжают ее сестры и мачеха. Они завидуют девушке и не ценят счастья, которое имеют. Воспользовавшись отъездом царя, они плетут коварный план, выставляя Аннушку и наследника в дурном свете. 

Кадр из фильма Сказка о царе Салтане
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Получив поддельное письмо, Салтан приходит в ярость, но хочет лично разобраться в происходящем по возвращении. Тем временем интриги сестер и мачехи продолжаются: Аннушку и ее ребенка заключают в бочку и отправляют в океан, где их может спасти только чудо.

Где снимали фильм «Сказка о царе Салтане» (2026)

Съемки фильма проходили с августа 2024 года по август 2025 года и были разделены на три этапа. Натурные сцены снимали летом 2024 года в Геленджике, а павильонные — осенью того же года в интерьерах дворца в подмосковном Долгопрудном. Финальный блок съемок состоялся летом 2025 года в Троицком округе, где для фильма был построен сказочный город площадью шесть тысяч квадратных метров. 

Для создания атмосферы пушкинской сказки художники подготовили масштабные декорации и более 500 уникальных костюмов для персонажей.

Кадр из фильма Сказка о царе Салтане
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»