Пэлтроу рассказала о реакции 19-летнего сына на ее откровенные сцены с Шаламе

Актриса призналась, что сыну не понравились интимные сцены с ее участием
Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом
Гвинет Пэлтроу с сыном МозесомИсточник: Legion-Media.ru

Гвинет Пэлтроу рассказала, как 19-летний сын Мозес отреагировал на ее постельные сцены с Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный». Она отметила, что они вместе посмотрели картину на одной из недавних премьер.

53-летняя звезда призналась, что Мозес закрывал глаза руками и прижимал голову к коленям в те моменты, когда на экране его знаменитая мама появлялась в интимных эпизодах.

«Ему не очень понравилось», — рассказала актриса в шоу Late Night With Seth Meyers.

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Великолепный», фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Великолепный», фото: соцсети

Она подчеркнула, что заранее рассказала наследнику о том, что в картине будут такие сцены. Кроме того, Пэлтроу вспомнила забавную историю, когда пришла на премьеру фильма «Влюбленный Шекспир» со своим дедушкой.

«Я помню, как однажды пошла с дедушкой на премьеру картины “Влюбленный Шекспир” и сразу сказала ему: “Там будет сцена, где я топлес, но это потому, что они думают, что я мальчик!”. Я старалась подготовить его к этому. Дедушка сказал: “Ах, я это уже видел. Два яйца, яичница-глазунья”», — шутливо заметила звезда.

Она добавила, что ей стоило бы рассказать эту историю наследнику перед просмотром «Марти Великолепного».

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм»
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм»Источник: Legion-Media.ru

В фильме показана реальная история Марти Рейсмана, американского чемпиона по настольному теннису. Он проделал длинный путь от страстного любителя до обладателя чемпионских титулов.

В погоне за успехом Марти познает его непомерно высокую цену, сталкивается с завистью и конкуренцией, но идет на все ради своей мечты, несмотря на то, что в него никто не верит.

Ранее дочь Гвинет Пэлтроу повторила модный образ актрисы 29-летней давности на премьере «Марти Великолепного».