Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов

53-летняя актриса Кармен Электра снялась в откровенном виде на фоне сугробов
Кармен Электра / фото: соцсети

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенном виде на фоне снежных сугробов. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

53-летнюю звезду «Спасателей Малибу» запечатлели в белой укороченной куртке с меховым капюшоном. При этом она ее расстегнула и показала на камеру грудь в кружевном бюстгальтере. Кроме того, Электра позировала в сапогах-луноходах и облегающих трикотажных штанах, из-под которых торчали стринги с высокой посадкой.

«От пляжных дней до снежных дней», — подписала знаменитость фото.

В ноябре Кармен Электра также похвасталась фигурой в откровенном виде. Тогда актриса поделилась кадром в ярко-красном корсете, который был оформлен конусообразными чашками.