69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в купальнике в медовый месяц

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном образе снялась во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
69-летняя звезда, известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе», разместила фото с отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой, лежа у бассейна под открытым небом среди пальм в черном купальнике с глубоким декольте.
«Мечта сбылась — незабываемый отпуск на курорте One & Only Reethi Rah», — указала в подписи знаменитость.
Известно, что звезда вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.
