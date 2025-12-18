Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в купальнике в медовый месяц

69-летняя актриса Ким Кэтролл снялась в купальнике во время медового месяца
Ким Кэтролл
Ким КэтроллИсточник: Соцсети

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном образе снялась во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

69-летняя звезда, известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе», разместила фото с отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой, лежа у бассейна под открытым небом среди пальм в черном купальнике с глубоким декольте.

«Мечта сбылась — незабываемый отпуск на курорте One & Only Reethi Rah», — указала в подписи знаменитость.

Известно, что звезда вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.

Ранее сообщалось, что Ким Кэтролл рада провалу продолжения «Секса в большом городе».