88-летний Кончаловский публично показал свои чувства к Высоцкой на премьере

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая вместе появились на премьере спектакля «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира, сообщает Life.ru. Мероприятие проходило в театре имени Моссовета. Пара выглядела счастливой, и Кончаловский все время нежно обнимал свою супругу. Режиссер рассказал журналистам, почему выбрал для постановки Шекспира.
«Конечно, делая Шекспира, я все время волнуюсь о том, насколько мы можем быть соразмерны этому гению. Это огромная величина, пласт, я бы сказал, стеклянная пирамида, по которой ползешь к вершине и все время сползаешь вниз, потому что она стеклянная. Сложно доползти до вершины, ну хотя бы до половины доползти», — поделился Кончаловский.
По его словам, работая с текстами Шекспира ощущаешь себя «мальчиком, играющим камешками на берегу океана» из-за той глубины, которую открывает великий творец своим читателям. Одну из главных ролей сыграла в постановке Высоцкая, ее партнером по сцене стал Евгений Ткачук.
Ранее Эль Фаннинг назвала фильм Андрея Кончаловского худшим в своей карьере.