«Ангел» Victoria's Secret показала фигуру в микрошортах на лестнице

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин продемонстрировала фигуру в микрошортах. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
32-летняя знаменитость позировала перед камерой в белой водолазке, красной объемной куртке, черных атласных микрошортах, колготках и высоких кожаных сапогах на маленьком каблуке. Модель предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена, сидя на лестнице.
В начале декабря звезда стала героиней нового выпуска журнала M de Milenio. На одной из обложек модель предстала в желтом микроплатье в бельевом стиле с кружевом, черных колготках и бордовых атласных туфлях. Манекенщице сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с коричневыми тенями. Знаменитость позировала, сидя на кожаном диване.
Ранее Барбара Палвин пришла на фестиваль в «голом» платье с разрезом до бедра.