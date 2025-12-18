Ричмонд
Дженнифер Лоуренс в облегающем платье снялась с Леонардо ДиКаприо

Актеры появились вместе на обложке журнала
Дженнифер Лоуренс в облегающем платье снялась с Леонардо ДиКаприо
Дженнифер Лоуренс в облегающем платье снялась с Леонардо ДиКаприоИсточник: www_gazeta_ru

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс снялась с коллегой Леонардо ДиКаприо. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитости стали героями нового выпуска журнала Variety. Актриса предстала перед камерой в черном облегающем платье, которое дополнила часами, кольцами и длинными серьгами. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. ДиКаприо был запечатлен в черной футболке, брючном костюме и часах.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс вернулась в «Голодные игры».