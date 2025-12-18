В Париже прошло открытие фестиваля российского кино

Фестиваль российского кино 18 декабря открылся в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, мероприятие было организовано «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ.
В программе представлены различные фильмы, от военной драмы до романтической комедии, а также киноблокбастер про поэта Александра Пушкина. Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза отметила повышенный интерес к российской культуре.
Актриса Ольга Ломоносова отметила, что, несмотря на геополитическую обстановку, она не ощутила враждебности, а, наоборот, встретилась с улыбками людей.
«Я русофил, хотя и не говорю по-русски, но я большой поклонник российского кинофестиваля. Этот фестиваль способствует пониманию русской культуры», — сказал историк из Франции Кристиан Савай-Гранжан.
Посол России во Франции Алексей Мешков, который также посетил фестиваль, заявил, что за последнее время это не единственное крупное мероприятие, проводимое на французских площадках.
«Я уверен, что все эти фильмы будут востребованы зрителем», — сказал он.
Министр культуры РФ Ольга Любимова 2 ноября во время приветственного слова участникам кинофорума в рамках фестиваля «Народы России и СНГ» заявила, что совместные кинопроекты и учреждение Евразийской киноакадемии играют ключевую роль в сближении народов России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В программе фестиваля были показы совместных картин, включая российско-узбекистанский фильм «Солнце на вкус» и российско-таджикистанскую ленту «Тропа гнева».