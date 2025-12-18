В Париже прошло открытие фестиваля российского кино

Министр культуры РФ Ольга Любимова 2 ноября во время приветственного слова участникам кинофорума в рамках фестиваля «Народы России и СНГ» заявила, что совместные кинопроекты и учреждение Евразийской киноакадемии играют ключевую роль в сближении народов России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В программе фестиваля были показы совместных картин, включая российско-узбекистанский фильм «Солнце на вкус» и российско-таджикистанскую ленту «Тропа гнева».