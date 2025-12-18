Ричмонд
Рузиль Минекаев сравнил Арлекина с Адидасом из «Слова пацана»

Актер подчеркнул, что подобные герои часто формируются под влиянием сложного детского опыта
Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

Актер Рузиль Минекаев в интервью «Известиям» заявил, что видит сходство между Арлекином в новой экранизации «Буратино» и Адидасом-младшим из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». По словам артиста, оба персонажа внешне выглядят жесткими и колючими, однако внутри оказываются уязвимыми и травмированными.

«Да, все верно. Безусловно, есть сходство», — отметил Минекаев, отвечая на вопрос о типажной близости своих ролей.

Актер подчеркнул, что подобные герои часто формируются под влиянием сложного детского опыта и отсутствия любви. Именно эту мысль он старался заложить в образ Арлекина, не нарушая при этом формат детского кино.

«Я пытался показать, каким может быть человек, выросший без любви, без полноценной семьи», — пояснил он.

Минекаев также признался, что со временем изменил отношение к собственному амплуа. Если раньше он стремился как можно скорее уйти от схожих ролей, то теперь склоняется к мысли, что актеру важно принимать свою природу.

«Наверное, лучше всего актер делает то, что в нем заложено изначально: опыт, бэкграунд, среда, в которой он рос», — сказал он.

Новый фильм «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января.