Рузиль Минекаев сравнил Арлекина с Адидасом из «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев в интервью «Известиям» заявил, что видит сходство между Арлекином в новой экранизации «Буратино» и Адидасом-младшим из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». По словам артиста, оба персонажа внешне выглядят жесткими и колючими, однако внутри оказываются уязвимыми и травмированными.
«Да, все верно. Безусловно, есть сходство», — отметил Минекаев, отвечая на вопрос о типажной близости своих ролей.
Актер подчеркнул, что подобные герои часто формируются под влиянием сложного детского опыта и отсутствия любви. Именно эту мысль он старался заложить в образ Арлекина, не нарушая при этом формат детского кино.
«Я пытался показать, каким может быть человек, выросший без любви, без полноценной семьи», — пояснил он.
Минекаев также признался, что со временем изменил отношение к собственному амплуа. Если раньше он стремился как можно скорее уйти от схожих ролей, то теперь склоняется к мысли, что актеру важно принимать свою природу.
«Наверное, лучше всего актер делает то, что в нем заложено изначально: опыт, бэкграунд, среда, в которой он рос», — сказал он.
Новый фильм «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января.