«Сталкивался с агрессией, унижениями»: звезда «Этерны» рассказал о травле в школе

«В школе у меня была очень тяжелая ситуация. Это были уже почти выпускные классы — 10-й класс. В 11-м уже начался коронавирус. В 10-м мы вернулись со всероссийских соревнований с кадетским корпусом, с моей командой, и получилось так, что… Даже не знаю, как это правильно объяснить. В общем, был буллинг со стороны учителей. Это было очень странно, потому что я думал и надеялся, что делаю доброе дело: хотел начать готовиться к другим соревнованиям и так далее. Но постоянно сталкивался с агрессией, с унижениями, с такими вещами. В тот момент это очень сильно ударило по мне», — поделился Трушин.