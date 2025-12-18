Ричмонд
Джиган может сыграть Воланда в новогодней версии «Мастера и Маргариты»

Рэпер Джиган заявил, что участвует в пробах на роль Воланда
Джиган на премьере фильма «Северный полюс», фото: пресс-служба
Джиган на премьере фильма «Северный полюс», фото: пресс-служба

Рэпер Джиган рассказал в Telegram-канале, что может исполнить роль Воланда в новогоднем фильме от ТНТ «Мастер и Маргарита».

«Скоро на ТНТ стартуют съемки фильма “Мастер и Маргарита”, и я участвую в пробах на роль Воланда. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо», — заявил артист.

16 декабря генеральный директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что телеканал уже готовит следующий новогодний фильм. По ее словам, картина станет новогодним переосмыслением произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В постере, предоставленном директором ТНТ, есть намек, что фильм может получить название «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». В нем герои известного романа предстанут в сеттинге лихих 90-х.

Мастер и Маргарита. Масло на асфальте
Мастер и Маргарита. Масло на асфальте

ТНТ планирует сделать в ленте отсылки на такие проекты, как «Бумер», «Брат», «Бригада», «Жмурки», «Слово пацана». Как отметила гендиректор ТНТ, комик Тимур Батрутдинов, рэпер Джиган, блогер Давид Манукян (Дава), певец Филипп Киркоров, юмористка Марина Кравец и телеведущая Ляйсан Утяшева выразили желание принять участие в будущем проекте.