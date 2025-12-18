Пересильд и Дмитриенко засняли за покупкой елочных игрушек в ЦУМе

Анну Пересильд и Ваню Дмитриенко засняли на новогодней ярмарке в ЦУМе во время покупки елочных игрушек. Блогер Марина Монро показала в соцсетях видео со звездной парой, которая выбирала новогодний декор.
«Я просто шла в ЦУМ посмотреть игрушки. Поднимаю глаза — а рядом Аня Пересильд и Ваня Дмитриенко. Просто выбирают новогодний декор. Ну окей, раз судьба так свела — давайте заглянем в корзину и посмотрим, что выбирают звезды. И это правда забавно: стоишь среди витрин, и в какой-то момент понимаешь — даже самые обсуждаемые люди страны занимаются тем же самым, что и ты в декабре: ищут свою идеальную игрушку», — отметила блогер.
Она также показала, какие игрушки купила звездная пара. В корзине оказался набор фигурок мальчиков и девочек в зимней одежде, а также Бабы Яги.
Напомним, осенью 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко перестали скрывать свой роман, слухи о котором появились еще в начале года после того, как они сыграли влюбленных в клипе артиста на песню «Цветаева».
В октябре звезды выпустили совместную песню «Силуэт», ставшую саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес», в котором 16-летняя актриса сыграла главную роль.
Накануне в сети появилось архивное совместное фото Пересильд и Дмитриенко. Снимок, по всей видимости, был сделан около пяти лет назад. На кадре, помимо Дмитриенко и Пересильд, также были запечатлены Юлия Пересильд и ее младшая дочь Мария.
Ранее Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко.