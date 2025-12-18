Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали любимый блокбастер Стивена Спилберга

Фильм «Индиана Джонс» стал самым любимым блокбастером Спилберга в России
Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Серия фильмов об Индиане Джонсе названа самым любимым блокбастером режиссера Стивена Спилберга среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в KION и Zigmund.Online со ссылкой на свой опрос.

На втором месте оказались фильмы «Парк Юрского периода» с 1993 по 1997 года. Третье место заняла картина «Первому игроку приготовиться».

Кадр из фильма «Война миров»
Кадр из фильма «Война миров»

Также респонденты отметили «Войну миров», «Искусственный разум», «Особое мнение» и «Капитана Крюка». Участники исследования чаще всего говорили о масштабе и визуале и о чувстве приключения при обсуждении работ Спилберга. Реже упоминались герои, с которыми легко себя ассоциировать, технологическое новаторство и эмоциональность.

Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Джозеф Маццелло: «Парк Юрского периода»
Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Джозеф Маццелло: «Парк Юрского периода»Источник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Участникам опроса также дали порассуждать о фэнтези. По мнению многих, этот жанр делает по-настоящему хорошим проработанность вымышленного мира и визуальные эффекты.

Респонденты отметили, что фэнтези поднимают им настроение и дают возможность почувствовать надежду и вдохновение.