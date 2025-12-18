Россияне назвали любимый блокбастер Стивена Спилберга

Также респонденты отметили «Войну миров», «Искусственный разум», «Особое мнение» и «Капитана Крюка». Участники исследования чаще всего говорили о масштабе и визуале и о чувстве приключения при обсуждении работ Спилберга. Реже упоминались герои, с которыми легко себя ассоциировать, технологическое новаторство и эмоциональность.