Дочь Алисы Фрейндлих впервые за долгое время появилась на публике с семьей

Семья знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих впервые за долгое время появилась на публике. Актриса Варвара Владимирова приехала в Мариинский театр с дочерью и внуками.
Они позировали возле наряженной елки в холле, и внучка звезды «Служебного романа» Анна Мышинская опубликовала фото в соцсети.
Знаменитость трижды была замужем. От второго супруга театрального режиссера и актера Игоря Владимирова звезда советского кинематографа родила дочь Варвару. Она пошла по стопам родителей и стала артисткой. У Владимировой в браке с политиком Сергеем Тарасовым появились двое детей: сын Никита и дочь Анна.
Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Влюбленные приняли решение пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, а поэтому откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих говорила журналистам в интервью, что довольна выбором Анны и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей: дочь София и сын Юрий. Продюсер отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать своих правнуков и нянчится с ними, чтобы дать возможность ей отдохнуть.
