Дочь Кирилла Сафонова воссоединилась с ним в Израиле

Дочь Сафонова воссоединилась с ним в Израиле

Живущая в США дочь актера Кирилла Сафонова воссоединилась с ним в Израиле. Модель Анастасия Сафонова рассказала об этом подписчикам. Она снялась с отцом в кафе на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я слышала, что в Нью-Йорке идет снег», — отметила блогер.

Дочь артиста родилась в его первом браке с возлюбленной Еленой, с которой он развелся после 10 лет брака. Актер редко комментировал расставание с женой, но подчеркивал, что благодарен ей за прожитые годы. Анастасия Сафонова в 2019 году вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, однако уже несколько лет модель не публикует фото с супругом. Подписчики подозревают, что девушка рассталась с бизнесменом. Но дочь актера не отвечает на вопросы о личной жизни.

У Сафонова также есть шестилетний сын Леон от певицы Саши Савельевой. Экс-солистка группы «Фабрика» признавалась, что начала встречаться с актером, когда его дочь была подростком. По словам звезды, ей не сразу удалось найти общий язык с Анастасией, но позже они стали друзьями.

Ранее Саша Савельева рассказала, как едва не рассталась с мужем.