52-летняя Кейт Бекинсейл отправилась на шопинг в прозрачном платье

Актрису Кейт Бекинсейл засняли в прозрачном платье в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в «голом» платье. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 52-летнюю знаменитость во время шопинга в магазине John Varvatos в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась за покупками в белом прозрачном макси-платье, под которое надела черный топ, трусы с завышенной талией и колготки в горошек. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, золотые ожерелья, браслеты, кольца и массивные серьги. Знаменитость собрала волосы в хвост, надела ободок и сделала макияж.

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.

Ранее одна деталь в образе Кейт Бекинсейл удивила пользователей сети.