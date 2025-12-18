Мария Аронова опубликовала редкое фото с сыном

Актриса Мария Аронова показала подписчикам редкое семейное фото. Звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с первенцем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась Владиславу в любви и пожелала исполнения желаний.
«Мой единственный, мой любимый, мой прекрасный сын, спасибо, что ты есть у меня! Я всегда вместе с тобой. Пусть тебе будет интересно и радостно жить, и пусть у тебя все задуманное получается. Пусть твоя жизнь будет такой, как ты себе ее намечал. Я рядом, и я для тебя», — написала артистка.
Аронова родила первенца в 19 лет от Владислава Гандрабура. Актриса рассталась с мужем после того, как тот поднял на нее руку. По словам знаменитости, ей хватило одной пощечины, чтобы разорвать отношения с человеком, которого она очень глубоко и сильно любила. Артистка тяжело это переживала, но не пожалела о своем волевом решении.
Сын артистки пошел по ее стопам. Владислав Гандрабура-младший в 2011 году окончил Щукинского театральное училище и был принят в штат театра им. Евгения Вахтангова.
У знаменитости также есть 21-летняя дочь Серафима, которая родилась в ее браке с водителем Евгением Фоминым.
Ранее Мария Аронова показала редкое фото с детьми и внучкой.