38-летняя звезда «Теста на беременность» заморозила яйцеклетки

«Итоги года могут быть разные… но самое ценное — это инвестиция в будущее! Остановить время и убрать тревоги о том, что может быть поздно, о том, что важнее семья или карьера, о том, что еще не встретился верный человек… Все это стало возможным. Сохранить свою генетику и обеспечить себе право выбора — лучший подарок себе на Новый год. Теперь не время диктует мне будущее, а я сама принимаю решения», — поделилась артистка.