38-летняя звезда «Теста на беременность» заморозила яйцеклетки

38-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу заморозила яйцеклетки. Актриса рассказала об этом в соцсетях. Знаменитость отметила, что решила сделать инвестицию в будущее и убрать тревогу в настоящем.
«Итоги года могут быть разные… но самое ценное — это инвестиция в будущее! Остановить время и убрать тревоги о том, что может быть поздно, о том, что важнее семья или карьера, о том, что еще не встретился верный человек… Все это стало возможным. Сохранить свою генетику и обеспечить себе право выбора — лучший подарок себе на Новый год. Теперь не время диктует мне будущее, а я сама принимаю решения», — поделилась артистка.
У знаменитости есть 14-летний сын Максим от режиссера Михаила Вайнберга. Актриса рассказывала, что у мальчика в детстве выявили аутизм, но несколько лет назад сняли этот диагноз. По словам Грыу, это было непростое время, и она пережила собственную трансформацию, пытаясь вникнуть в проблемы ребенка и решить их.
Экс-супруги сохранили хорошие отношения после расставания. Они оба занимаются воспитанием сына, а также работают вместе. Актриса объясняла, что решение развестись было честным по отношению друг к другу в их паре, однако знаменитости было страшно пойти на этот шаг, ведь она воспринимала мужа как часть себя, но сейчас ни о чем не жалеет.
Ранее Лянка Грыу пожаловалась на агрессию от женщин.