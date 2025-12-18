В Москве открыли памятник в честь создателей фильма «Семнадцать мгновений весны»

«Этот сериал непросто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше, он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии “Семнадцати мгновений весны” прочно закрепились в нашем культурном коде. Миллионы телезрителей, благодарных телезрителей, среди которых, конечно, и ветераны, и сотрудники Службы внешней разведки России, едины во мнении, что созданный талантливым, выдающимся кинорежиссером, блистательной Татьяной Михайловной Лиозновой и всем творческим коллективом фильм является настоящим, неповторимым и непревзойденным киношедевром. Низкий поклон и огромная благодарность за созданное чудо», — отметит Нарышкин.