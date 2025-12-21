«Достать ножи 3»: все еще увлекательный, но не слишком правдоподобный детектив

А на них как раз стоит обратить внимание: Джош Бролин (Уикс) так убедительно разыгрывает ярость, что создает на экране действительно пугающий образ, Гленн Клоуз (Марта Делакруа, правая рука «монсеньора») идеально вписывается в образ лицемерной «праведницы» в строгом платье. Впрочем, главной звездой «Воскрешения покойника» оказывается сыгравший отца Джада Джош О’Коннор, что в целом неудивительно: именно этому актеру достался самый объемный и неоднозначный персонаж. О’Коннор не только блестяще справляется с поставленными задачами, но еще и напоминает зрителю о том, что цель священника — нести в мир любовь, а не ненависть.