«Достать ножи 3»: все еще увлекательный, но не слишком правдоподобный детектив

О чем фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Джада Дюплентиси, молодого священника с непростым характером и темным прошлым, отправляют служить в церковь в маленьком городке. На месте Джад знакомится с отцом Джефферсоном Уиксом, предпочитающим, чтобы к нему обращались «монсеньор». Уикс почти полностью разогнал паству полными агрессии проповедями, сформировав из оставшихся прихожан что-то вроде секты.
Джаду это не нравится, он вступает в конфликт с Джефферсоном и даже грозится избавить церковь от тлетворного влияния последнего. Ссору записывает на смартфон прихожанин-блогер, и она становится достоянием гласности. Поэтому, когда Уикса убивают прямо в храме (кто-то умудряется вонзить нож ему в спину, пока он отдыхает после проповеди в пустой кладовке с единственным выходом и глухими стенами), подозрения падают на Дюплентиси. К счастью, к расследованию этого «невозможного» преступления подключается гениальный детектив Бенуа Бланк.
Зачем смотреть
Режиссер и сценарист Райан Джонсон запустил детективную франшизу «Достать ножи» в 2019 году. Фундаментом, на котором стоит эта серия, являются зрелищность, звездные актерские составы и сложно организованные убийства, раскрываемые единственным постоянным участником всех лент, детективом Бланком (Дэниэл Крэйг). При этом в «Воскрешении покойника», третьем фильме франшизы, герой Крэйга появляется на экране только минут через 40 после начала — что, пожалуй, к лучшему: актер переигрывает и слишком манерничает, отвлекая внимание от партнеров по кадру.
А на них как раз стоит обратить внимание: Джош Бролин (Уикс) так убедительно разыгрывает ярость, что создает на экране действительно пугающий образ, Гленн Клоуз (Марта Делакруа, правая рука «монсеньора») идеально вписывается в образ лицемерной «праведницы» в строгом платье. Впрочем, главной звездой «Воскрешения покойника» оказывается сыгравший отца Джада Джош О’Коннор, что в целом неудивительно: именно этому актеру достался самый объемный и неоднозначный персонаж. О’Коннор не только блестяще справляется с поставленными задачами, но еще и напоминает зрителю о том, что цель священника — нести в мир любовь, а не ненависть.
Что касается зрелищности, то здесь «Воскрешение» немного проигрывает второй ленте франшизы, вышедшей три года назад «Стеклянной луковице»: все-таки там события разворачивались на острове в Средиземном море, что создавало особую атмосферу. Тем не менее, Джонсон и на этот раз продемонстрировал фантазию, эффектно использовав церковные стены в качестве бэкграунда и поставив несколько запоминающихся сцен с использованием религиозных символов.
Почему можно не смотреть
Ну и, наконец, само преступление: для третьей ленты серии Джонсон придумал столь сложную схему убийства, что поверить в нее хотя бы на минуту не представляется возможным. Более того, ему пришлось «сломать» некоторые характеры, чтобы история заработала; в итоге отдельные персонажи из неоднозначных превратились в неубедительных. Чтобы отвлечь аудиторию от размышлений о полной неправдоподобности происходящего на экране, кинематографист буквально усеял свое кино деталями, многие из которых существуют с единственной целью — сбить зрителя с толку.
Джонсона всегда больше интересовали драматизм, громкие высказывания и эффектные трюки, а не достоверность, но в случае с «Воскрешением» баланс, пожалуй, слишком сбился. Это все еще увлекательный детектив, но любовь автора к натяжкам и его же привычка время от времени обращаться к аудитории с дидактической интонацией оставляют неприятное послевкусие.