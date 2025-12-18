Кэмерон Диаз впервые за долгое время засняли на прогулке с сыном и мужем

Актриса Кэмерон Диаз заметили с сыном Кардиналом и мужем Бенджи Мэдденом на прогулке в Нью-Йорке. Об этом сообщает Dailу Mail.
53-летнюю знаменитость впервые за долгое время засняли на прогулке с сыном и мужем. Актриса была одета в спортивные штаны с ботинками, зимнюю куртку и серую шапку.
В прошлом году стало известно, что звезда и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.
Возлюбленные женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино. В октябре прошлого года она на саммите влиятельных женщин Fortune объяснила, что ушла из индустрии, чтобы сосредоточиться на своей семье и запустить винный бизнес.
Ранее Кэмерон Диаз засняли на прогулке с пятилетней дочерью.