42-летняя звезда «Универа» в мини-платье с глубоким декольте снялась на яхте

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье с глубоким декольте на яхте

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

42-летняя знаменитость снялась в черном мини-платье с глубоким декольте. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.

Накануне звезда опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном комплекте, который состоял из откровенного топа и мини-юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, бежевую сумку и коричневые кожаные тапки Hermes. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без макияжа.

Ранее Наталья Рудова показала фигуру в бикини в Дубае.