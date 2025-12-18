Кинопремию «Оскар» перестанут показывать на телевидении

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» перестанут показывать на телевидении, с 2029 года ее будут транслировать на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук на своем сайте.