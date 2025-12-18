Ричмонд
Кинопремию «Оскар» перестанут показывать на телевидении

Кинопремию «Оскар» будут показывать на YouTube с 2029 года
Премия Оскар
Премия ОскарИсточник: Legion-Media.ru

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» перестанут показывать на телевидении, с 2029 года ее будут транслировать на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук на своем сайте.

«Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии “Оскар”, начиная с 2029 года, когда состоится 101-я церемония, и до 2033 года», — говорится в пресс-релизе.

Церемония вручения премии, включая репортажи с красной дорожки, закулисные материалы и многое другое, будут доступны в прямом эфире и бесплатно более чем двум миллиардам зрителей по всему миру на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в США.

Платформа поможет сделать «Оскар» доступным для растущей глобальной аудитории благодаря таким функциям, как субтитры и аудиодорожки на нескольких языках, отметили в академии.

Ранее петербургский режиссер рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара».