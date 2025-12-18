Канделаки назвала образ Путина в мультфильме «Простоквашино» огромным событием

«Это очень здорово, потому что появление нашего любимого президента Владимира Путина в мультфильме “Простоквашино” еще раз подтверждает мою главную мысль о том, что это самый семейный, самый детский, самый безопасный мультфильм. Потому что президент в новогодние праздники всегда объединяет всю страну. Впервые, помимо поздравления 31 декабря, которое мы ждем всей страной и которое является вехой перехода из одного года в другой для всех россиян, появление президента в детском мультфильме — это огромное событие для всей страны, особенно для детей», — сказала она.