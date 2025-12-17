Джулия Робертс показала, как она выглядит без макияжа. 58-летняя актриса разместила в личном блоге фото, на котором она была запечатлена без косметики и фильтров.
Звезда фильма «Ешь, молись, люби» на снимке предстала в домашнем виде. Она была одета в серую кофту на пуговицах. Робертс распустила светло-рыжие вьющиеся волосы и уложила их с прямым пробором. В руках она держала книгу своего друга и фотографа Алекси Любомирски «Священная природа».
Знаменитость отметила, что все средства от продажи нового произведения ее приятеля пойдут на благотворительность. Издание PageSix отметило, что без макияжа актриса выглядит на 20 лет моложе.
Впрочем, читатели не согласились с мнением редакции журнала.
«Она совсем не выглядит моложе. Кто вам это сказал?», «Вообще-то она слегка накрашена», «Нет, она не выглядит моложе», «Она выглядит просто ужасно», «Не очень хорошо выглядит с возрастом! А если нет макияжа, то это, скорее всего, фото с фильтрами», «Конечно, он симпатичная, но на этом снимке использован фильтр. Ну, это же очевидно», — писали читатели.
Ранее Джулия Робертс поделилась мыслями о взрослении своих детей. У актрисы трое наследников — 21-летние близнецы Хэйзел и Финнеас, а также 18-летний Генри. Звезда родила детей в браке с оператором Дэниелом Модером.
Накануне Джулия Робертс показала редкие фото двойняшек в день их 21-летия.