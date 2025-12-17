Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Книга о создании фильма «Семнадцать мгновений весны» выйдет в 2026 году

Писатель Алексей Репин отметил, что в книге будут размещены фотографии и документы, предоставленные пресс-бюро Службы внешней разведки России и домом-музеем Юлиана Семенова
Олег Табаков и Вячеслав Тихонов в фильме «Семнадцать мгновений весны»
Олег Табаков и Вячеслав Тихонов в фильме «Семнадцать мгновений весны»

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Иллюстрированный альбом «Семнадцать мгновений весны: история, кино, скульптура», посвященный созданию одноименного фильма Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова, выйдет в России в начале 2026 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил писатель Алексей Репин.

«В начале следующего года мы выпустим иллюстрированный альбом, посвященный истории создания “Семнадцати мгновений весны”. Он будет состоять из трех разделов. Первый посвящен истории, второй — кино и третий — непосредственно скульптурной композиции, которая откроется в ближайшее время в сквере киностудии имени Горького», — сказал он.

Репин добавил, что в разделе «История» будут размещены фотографии и документы, предоставленные пресс-бюро Службы внешней разведки России и домом-музеем Юлиана Семенова: копии рукописей романа представят широкой аудитории впервые.

Вячеслав Тихонов в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»
Вячеслав Тихонов в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»

«Киностудия имени Горького из своих богатых архивных фондов предоставила нам уникальные снимки, связанные со съемками фильма — очень интересный материал. Ну и финальный раздел запечатлел фотографии работы скульптора Андрея Ковальчука в мастерской. Позже он пополнится и другими снимками», — заключил автор.

Ранее, на пресс-конференции в ТАСС, Ковальчук сообщил о том, что завершил работу над скульптурной композицией, посвященной создателям фильма «Семнадцать мгновений весны». Монумент откроют 18 декабря в сквере Киностудии имени Горького.