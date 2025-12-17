У Киностудии Горького появится памятник создателям «Семнадцати мгновений весны»

По словам Ковальчука, в том числе чтобы не нарушать эту планировку, композиция была разделена на две части. «Когда мы входим в сквер, видим сидящую в кресле фигуру Юлиана Семенова. Он наблюдает за тем, как происходит съемка. Думаю, это логично: он, естественно, присаживался и следил за процессом съемки. За диалогом режиссера и актера, которые в нашей композиции стоять чуть поодаль. Следил, но не вмешивался», — добавляет народный художник.