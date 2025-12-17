Ричмонд
Шайю ЛаБафа заметили на публике после смены имиджа

Актера Шайю ЛаБафа сняли на улице с бритой головой

Американского актера Шайю ЛаБафа сняли в новом имидже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Шайя ЛаБаф
Шайя ЛаБафИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду на улице в Лос-Анджелесе. Артист прогуливался со стаканом кофе в руках, разговаривая по телефону. Он предстал перед камерами в красной футболке с названием команды San Francisco 49ers, которую заправил в спортивные штаны.

При этом артист продемонстрировал бритую голову и короткую щетину на лице.

Ранее стало известно, что Шайа ЛаБаф два года ночевал в Центральном парке Нью-Йорка для подготовки к роли.