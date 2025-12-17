Шайю ЛаБафа заметили на публике после смены имиджа

Американского актера Шайю ЛаБафа сняли в новом имидже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду на улице в Лос-Анджелесе. Артист прогуливался со стаканом кофе в руках, разговаривая по телефону. Он предстал перед камерами в красной футболке с названием команды San Francisco 49ers, которую заправил в спортивные штаны.
При этом артист продемонстрировал бритую голову и короткую щетину на лице.
Ранее стало известно, что Шайа ЛаБаф два года ночевал в Центральном парке Нью-Йорка для подготовки к роли.