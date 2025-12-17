Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

Актриса Бриттани Сноу заявила, что не делала никаких пластических операций
Бриттани Сноу
Бриттани СноуИсточник: Legion-Media

Американская актриса кино и телевидения Бриттани Сноу неожиданно раскрыла правду о пластике. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бьюти-блогерши Молли Бейли, насчитывающем 145 тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

39-летняя звезда серии фильмов «Идеальный голос» обратила внимание на пост инфлюэнсерши, которая уличила ее и еще нескольких знаменитостей в хирургических вмешательствах. В комментариях под публикацией Сноу заявила, что она никогда не делала никаких операций по коррекции внешности.

«Никакой ринопластики (хотя мне и говорили, что она мне нужна). Никаких пластических операций на веках, никакой подтяжки лица. Ничего. Я просто похудела после родов. А еще в моей жизни было минимум ботокса и лазера», — отметила знаменитость.