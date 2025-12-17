«Ангел» Victoria's Secret снялась топлес

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск снялась с голой грудью. Модель разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость стояла спиной к камере в черных джинсах. Модель демонстрировала массивные серебристые браслеты. Манекенщица позировала с распущенными волосами.
В ноябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria’s Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.
«Русский стиль», «Красивая», «Вот это стиль», — написали пользователи соцсетей.
Ранее Эльза Хоск в кожаном жакете и брюках вышла на публику.