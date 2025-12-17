Звезда «Кухни» о своем 53-летии: «Выгляжу сногсшибательно»

«Чувствую ли я возраст? И да, и нет. Да, потому что наконец научилась пользоваться опытом. Пришла мудрость. А с ней понимание, что жизнь дана для того, чтобы научиться любить и быть счастливой. Нет, потому что сегодня я в разы ресурснее и мощнее, чем лет семь назад, к примеру (тогда меня просто не существовало: ни как женщины, ни как личности). Я прекрасно чувствую себя и сногсшибательно выгляжу. Если кого-то смущают мои морщины, отвечаю — я их обожаю! Я полна сил и планов. Я поняла, что очень хочу жить! Именно жить. В радости и легкости. Наслаждаться каждой секундой своей захватывающей, насыщенной и так щедро наполняемой светом жизни», — отметила звезда.