Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Мультипликатор Бронзит заявил об этом в соцсети
Кадр из мультфильма «Три сестры»
Кадр из мультфильма «Три сестры»

Мультфильм «Три сестры» выдающегося российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сценарист рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Короткометражный фильм «Три сестры» вошел в список из 15 фильмов, которые будут претендовать на премию Американской киноакадемии. Номинанты будут объявлены 22 января.

Ранее Константин Бронзит рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара».