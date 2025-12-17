Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» выдающегося российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сценарист рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)
Короткометражный фильм «Три сестры» вошел в список из 15 фильмов, которые будут претендовать на премию Американской киноакадемии. Номинанты будут объявлены 22 января.
Ранее Константин Бронзит рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара».