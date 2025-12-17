Ричмонд
«Союзмультфильм» подтвердил подлинность кадров с Путиным из «Простоквашино»

Президента нарисовали в качестве героя мультфильма «Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Простоквашино»Источник: Союзмультфильм

СМИ опубликовали кадры из мультфильма «Простоквашино» с Владимиром Путиным. На кадре президент РФ изображен в окружении Дяди Федора и его родителей, кота Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и других.

В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили aif.ru, что изображения являются подлинными.

«Да, кадры подлинные», — сказала собеседница издания.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в рамках ПМЭФ ранее сообщала, что Путина нарисуют в качестве героя мультфильма «Простоквашино». Это должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир, пояснила она.

Ранее в «Союзмультфильме» рассказали, как возникла идея о Путине в «Простоквашино».