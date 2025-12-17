«Союзмультфильм» подтвердил подлинность кадров с Путиным из «Простоквашино»

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в рамках ПМЭФ ранее сообщала, что Путина нарисуют в качестве героя мультфильма «Простоквашино». Это должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир, пояснила она.