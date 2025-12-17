Франшиза «Обитель зла» стала для Миллы Йовович не просто успешным проектом, а фундаментом всей ее кинокарьеры. Образ Элис — женщины без прошлого, но с абсолютной физической и моральной выносливостью — вывел актрису в лидеры жанра экшен. Героиня почти не нуждалась в диалогах: характер раскрывался через движение, взгляд и реакцию на опасность. Это сделало персонажа универсальным и легко узнаваемым.