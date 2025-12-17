Тимоти Шаламе накануне презентовал фильм «Марти Великолепный» в Нью-Йорке. На премьере 29-летнего актера поддержала его мама Николь Флендер. Шаламе пришел с родительницей на мероприятие в парных нарядах.
Звезда «Дюны» надел ярко-оранжевый костюм от Chrome Hearts, в котором за неделю до этого приходил на премьеру этого фильма в Лос-Анджелесе. Тогда вместе с ним на дорожке появилась его возлюбленная Кайли Дженнер. Она надела ярко-оранжевое обтягивающее платье с глубоким декольте и вырезами.
В этот раз мама актера выбрала похожее платье, как у девушки ее сына. Флендер надела длинное платье с открытыми плечами, к которому были подобраны розовые босоножки на каблуках и блестящая золотая сумочка. Она собрала волосы в высокую прическу и сделала нежный макияж.
В ноябре 2025 года Шаламе объяснил, почему выбрал именно ярко-оранжевый цвет для продвижения фильма с его участием. Она напомнил, какой ажиотаж был с розовым цветом в 2023 году, когда в прокат вышла картина «Барби».
Актер предложил перекрасить в оранжевый цвет Статую Свободы, египетские пирамиды, Тадж-Махал и Эйфелеву башню. Он шутливо говорил, что это необходимо сделать для того, чтобы при первом взгляде на эти сооружения люди вспомнили фильм «Марти Великолепный».
В основу сюжета картины легла реальная история Марти Рейсмана, американского чемпиона по настольному теннису. Он проделал длинный путь от страстного любителя до обладателя чемпионских титулов.
В погоне за успехом Марти познает его непомерно высокую цену, сталкивается с завистью и конкуренцией, но идет на все ради своей мечты, несмотря на то, что в него никто не верит.
В мировой прокат фильм «Марти Великолепный» выходит 25 декабря, а в России — 15 января 2026 года.