«Как ни странно, я начала собирать одежду для Эппл за 15−20 лет до ее рождения. Я не просто смотрю на топ, я вспоминаю момент из своей жизни и все обстоятельства, которые его сопровождали. Я всегда все сохраняла в надежде, что однажды у меня появится дочь, которая захочет все это примерить», — говорила актриса в интервью журналу Vogue.