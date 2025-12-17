Ричмонд
Дочь Гвинет Пэлтроу повторила модный образ актрисы 29-летней давности

Эппл Мартин поддержала знаменитую маму на премьере фильма
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

Гвинет Пэлтроу накануне презентовала фильм «Марти Великолепный», в котором она сыграла вместе с Тимоти Шаламе. На премьере 53-летнюю актрису поддержали ее дети — 21-летняя дочь Эппл и 19-летний сын Мозес.

Эппл повторила модный образ матери, в котором та появилась на премьере фильма «Эмма» в Нью-Йорке в 1996 году. Тогда Пэлтроу надела элегантное черное платье Calvin Klein с глубоким декольте. Эппл, как и мама, собрала волосы в высокую прическу и сделала макияж с акцентом на глазах и губах.

Гвинет Пэлтроу с сыном и дочкой
Гвинет Пэлтроу с сыном и дочкойИсточник: Legion-Media
Гвинет Пэлтроу с родителями, 1996 год
Гвинет Пэлтроу с родителями, 1996 годИсточник: Legion-Media.ru

В 2024 году звезда фильма «Влюбленный Шекспир» говорила, что ее наследница очень любит стиль 90-х.

«Она очень любит 90-е, как и все дети, судя по всему, сейчас. Она любит разбирать и примерять старые вещи, и это действительно весело», — говорила знаменитость.

эппл мартин, дочь Гвинет Пэлтроу
эппл мартин, дочь Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

Оказывается, Эппл иногда берет винтажные вещи у своей матери. Пэлтроу признавалась, что, будучи юной девушкой, мечтала, чтобы ее дочь когда-то носила ее наряды.

«Как ни странно, я начала собирать одежду для Эппл за 15−20 лет до ее рождения. Я не просто смотрю на топ, я вспоминаю момент из своей жизни и все обстоятельства, которые его сопровождали. Я всегда все сохраняла в надежде, что однажды у меня появится дочь, которая захочет все это примерить», — говорила актриса в интервью журналу Vogue.

Сама Пэлтроу появилась на премьере в черном платье, которое состояло из бархатного лифа с вырезом в форме лодочки и большим бантом на одном плече и юбки-футляра с разрезом до бедра. Актриса также выбрала бархатные туфли с острыми носками.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

На красной дорожке к Пэлтроу также присоединился сын Мозес. До этого он сопровождал знаменитую маму на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Напомним, Гвинет Пэлтроу родила детей в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. В 2014 году Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после десяти лет брака. В 2018-м актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым до свадьбы встречалась четыре года.