Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Викингов» опубликовал редкие фото с женой и детьми

Актер Александр Людвиг показал редкие фото с женой и детьми
Александр Людвиг с женой и детьми / фото: соцсети
Александр Людвиг с женой и детьми / фото: соцсети

Актер Александр Людвиг публично поздравил свою жену с днем рождения. Звезда сериала «Викинги» поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими семейными фото и признался имениннице в любви. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он заявил, что не заслужил быть рядом с таким прекрасным человеком.

«С днем рождения моего ангела, моего лучшего друга, самую невероятную маму наших прекрасных детей. Я тебя не заслуживаю и понятия не имею, как мне так повезло, но я каждый день благодарен за то, что ты есть в моем мире. Ты наша опора, Бэмби, супермама/генеральный директор/мастер настольных игр — люблю тебя всем сердцем. Надеюсь, у тебя будет самый невероятный день, и я с нетерпением жду, когда смогу тебя обнять», — написал артист.

Александр и Лорен Людвиг поженились в 2020 году. В 2023 году у них родилась дочь Лени, а в 2024 году у пары появился сын Таунс.