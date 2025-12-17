Звезда «Викингов» опубликовал редкие фото с женой и детьми

Актер Александр Людвиг публично поздравил свою жену с днем рождения. Звезда сериала «Викинги» поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими семейными фото и признался имениннице в любви. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он заявил, что не заслужил быть рядом с таким прекрасным человеком.
«С днем рождения моего ангела, моего лучшего друга, самую невероятную маму наших прекрасных детей. Я тебя не заслуживаю и понятия не имею, как мне так повезло, но я каждый день благодарен за то, что ты есть в моем мире. Ты наша опора, Бэмби, супермама/генеральный директор/мастер настольных игр — люблю тебя всем сердцем. Надеюсь, у тебя будет самый невероятный день, и я с нетерпением жду, когда смогу тебя обнять», — написал артист.
Александр и Лорен Людвиг поженились в 2020 году. В 2023 году у них родилась дочь Лени, а в 2024 году у пары появился сын Таунс.