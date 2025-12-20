Ричмонд
Новый год под «Сигма Бой»: чем порадуют и разочаруют «Елки 12» с Нагиевым

Удалось ли создателям очередной части долгоиграющей франшизы добавить в традиционный «елочный» рецепт неожиданные ингредиенты? И способны ли новые «Елки» вновь подарить зрителям праздничное настроение? Разбираемся в нашей рецензии
Борис Гришин
Автор Кино Mail

О чем фильм «Елки 12»

Этот Новый год станет самым грустным в жизни отставного майора МЧС дяди Юры (Дмитрий Нагиев). Ему придется встречать праздник в полном одиночестве — любимого поросенка увезли на заграничный курорт. Но неожиданно в Тюмень прилетела школьная любовь майора (Ирина Медведева), устроившая себе успешную жизнь на Рублевке. И Юра решает не ударить в грязь лицом. Между тем, Дамир (Рузиль Минекаев) собирается порадовать беременную жену омаром, но его увольняют из ресторана. И тогда парень обманом одалживает деньги у сокурсников.

Но самый печальный праздник приходит к девятилетнему Ване. Родители не нашли ничего лучше, как сообщить ему о разводе именно в предновогодние дни. И бедный ребенок пускается в бега, в Великий Устюг, к деду Морозу. А перепуганным родителям ничего не остается, как объединиться в поисках сына. На помощь к ним приходит старая учительница Валентина Михайловна (Надежда Маркина), которая железной волей педагога поднимает всю страну на поиски Вани. Эти и другие истории призваны сделать так, чтобы у зрителей наступающий Новый год грустным не оказался.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Елки 12»
Кадр из фильма «Елки 12»

Проверенные временем шутки, классические сюжеты, вечные хиты, знакомые актеры — что еще нужно, чтобы сходить в кино на Новый год? Конечно, только новый выпуск франшизы «Елки», который порадует свежими лицами и возвращением уже полюбившихся героев.

На веселый лад зрителя сразу настроит мощная кавер-версия бессмертного хита Максима Дунаевского «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал» 1981 года. Мелодия, ставшая основной темой двенадцатых «Елок», бодрит зрителя при каждом удобном случае в разных вариантах. Но не только она — прозвучит, например, и остромодный в прошлом году у детей «Сигма Бой». В общем, новые «Елки» приготовили подарки для зрителей всех возрастов.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Елки 12»
Кадр из фильма «Елки 12»

Конечно, от «Елок» никто не ждет прорывов и чего-то сильно оригинального. Нужны шутки и сантименты — а с этим, к сожалению, в этот раз не очень. Самым веселым и очаровательным элементом вновь стали отношения героя Нагиева и поросенка, но на свинье далеко не уедешь. То, что сюжеты заезжены донельзя, само по себе не такой уж криминал (к уже описанным добавим девушку с ресепшена Аню (звезда «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тина Стойилкович), согласившуюся изобразить невесту парня, в которого влюблена, чтобы он смог вернуть свою любовь, бросившую его ради богатого). Но из-за отсутствия хоть каких-либо новых поворотов и особенностей смотреть эти истории все же скучно.

К тому же, чередование новелл в «Елках 12» устроено таким образом, что зритель успевает потерять нить и драйв каждого из сюжетов, пока смотрит за другими. Может быть, любой из них мог бы стать пусть тривиальным, но цельным фильмом. А получился салат оливье, в который свалили вообще все блюда с новогоднего стола, от икры и поросенка до мандаринок и сладкого. Кстати, надо попробовать. Интересно, какой будет результат?