Конечно, от «Елок» никто не ждет прорывов и чего-то сильно оригинального. Нужны шутки и сантименты — а с этим, к сожалению, в этот раз не очень. Самым веселым и очаровательным элементом вновь стали отношения героя Нагиева и поросенка, но на свинье далеко не уедешь. То, что сюжеты заезжены донельзя, само по себе не такой уж криминал (к уже описанным добавим девушку с ресепшена Аню (звезда «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тина Стойилкович), согласившуюся изобразить невесту парня, в которого влюблена, чтобы он смог вернуть свою любовь, бросившую его ради богатого). Но из-за отсутствия хоть каких-либо новых поворотов и особенностей смотреть эти истории все же скучно.