В Госдуме ответили на призыв признать Дмитрия Нагиева иноагентом

Депутат Драпеко жестко раскритиковала призыв признать Нагиева иноагентом
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иноагентом актера Дмитрия Нагиева, высказавшегося об усталости от военных фильмов. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО (обратившиеся к депутату из-за слов Нагиева — прим. “Ленты.ру”), и депутат. Я против», — подчеркнула политик.

С призывом признать Нагиева иноагентом выступил депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев. Он заявил, что к нему обратились обеспокоенные словами актера жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции.

До этого Нагиев заметил, что зрители устали от «серости и грязи» в военных фильмах. Такое мнение он высказал на премьере фильма «Елки 12».