Киностудия Warner Bros. откажется от сделки с Paramount в пользу Netflix

The Guardian: студия Warner Bros. откажется от сделки с Paramount в пользу Netflix
Warner Bros.
Warner Bros.Источник: Legion-Media.ru

Компания Warner Bros. Discovery (WBD) отклонит предложение Paramount о покупке. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, руководство Paramount Skydance готово было заплатить более $108 млрд за сделку. Однако WBD планирует отклонить предложение в пользу стриминговой платформы Netflix.

По данным The Guardian, Netflix и Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке за $82,7 млрд. В рамках соглашения стриминг также приобретет телестудии HBO Max, HBO, а также права на франшизы «Гарри Поттер» и DC Comics.

Как утверждает издание, совет директоров WBD считает, что, несмотря на щедрое предложение Paramount, они несут риски из-за опосредованной поддержки через траст, а не конкретно через Ларри Эллисона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. может стать проблемой.