Дэниэл Рэдклифф рассказал, как получил роль в новом ситкоме

Один из создателей ситкома рассказал, что Рэдклифф был их первым претендентом на роль
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Даже в новом ситкоме Дэниэлу Рэдклиффу не удастся избежать мира волшебников. 36-летний актер «Гарри Поттера» сыграет в предстоящем комедийном сериале Тины Фей «Падение и взлет Реджи Динкинса». Рэдклифф появится в новой комедии в роли удостоенного наград кинорежиссера Артура Тобина, которого Реджи (актер Трейси Морган) нанял для создания документального фильма о его жизни после скандального ухода из НФЛ.

Один из создателей ситкома Роберт Карлок рассказал Entertainment Weekly, что Рэдклифф был их первым претендентом на роль Артура именно из-за его прошлых проектов.

«Он сделал несколько удивительно странных выборов в своей карьере после “Гарри Поттера”, и мне хотелось бы думать, что это один из них — участие в ситкоме, — заявил Карлок изданию. — Но он очень занятой человек. Он — национальное достояние. Мы просто не знали, будет ли он свободен, но ему все понравилось, и звезды сошлись».

Актер не знал, что роль была написана специально для него, но заметил некоторое сходство между своей ранней карьерой и карьерой своего персонажа.

«Часть меня подумала: “Да, они написали очень специфического английского персонажа, связанного с крупными фильмами и технологиями синего экрана”», — заметил актер. Тем не менее, Дэниэл был очень польщен, узнав, что команда, работающая над ситкомом, так сильно хотела видеть его в проекте.

Ранее Звезды «Гарри Поттера» воссоединились спустя 14 лет после окончания съемок.