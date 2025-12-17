Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес сблизились на почве хейта в интернете

Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес сходятся во мнении, что периодические перерывы в использовании социальных сетей необходимы. Звезды приняли участие в круглом столе Los Angeles Times The Envelope, посвященном актрисам, получившим «Оскар» в 2025 году. Вместе с ними на мероприятие также были приглашены Эмили Блант, Тесса Томпсон, Элль Фаннинг и Сидни Суини. В ходе беседы Пэлтроу и Лопес поделились своими подходами к борьбе с негативом в интернете и оскорбительные рецензиями на свои работы.
«Я стараюсь никогда ничего не читать о себе. Точка. Никогда. И точка», — сказала Гвинет Пэлтроу, которая исполнила одну из главных ролей в новом фильме «Марти Великолепный».
Лопес, сыгравшая в мюзикле «Поцелуй женщины-паука», спросила Гвинет: «Подожди, ничего о себе? Никогда? Потому что я тоже не читаю рецензии на свои фильмы! Но иногда люди пишут о них и хорошие вещи, и тогда ты думаешь: “О, здорово!”». Пэлтроу ответила: «Иногда я на это натыкаюсь», а Лопес в шутку добавила: «И тебе хочется умереть».
Гвинет согласилась с коллегой и добавила, что раньше она просто пыталась избегать различных комментариев о себе в интернете, но с каждым годом сделать это становилось все сложнее. «Например, когда кто-то пересылает мне ссылку на что-то ужасное обо мне самой, и говорит: “О, что за чушь”. Я стараюсь избегать подобного. Я просто удалила свои аккаунты в социальных сетях», — поделилась знаменитость.
Ранее Гвинет Пэлтроу раскритиковали из-за «нереалистичного» лица.